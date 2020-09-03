Розігруючому "Оклахоми" Крісу Полу вдалось побити рекорд ЛеБрона Джеймса, він став найстаршим гравцем, який оформив тріпл-дабл у сьомому матчі серії плей-офф.

У сьомому матчі серії першого раунду плей-офф НБА "Х'юстон Рокетс" обіграв "Оклахому-Сіті Тандер". Лідер гостей зумів побити рекорд НБА, пише 24 канал.

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Матч закінчився з рахунком 104:102 і 4:3 в серії на користь "Х'юстон Рокетс".

У цьому матчі Кріс Пол оформив тріпл-дабл – 19 очок, 11 підбирань і 12 передач. Після цього він став найстаршим баскетболістом НБА, який оформив тріпл-дабл в 7-му матчі серії плей-офф.

До цього такий результат вдалось показати ЛеБрону Джеймсу, якому на той момент виповнилось 31 рік та 172 дні.

Після поразки Кріс Пол розплакався на пресконференції. За його словами, прикро програвати, команда очікувала на перемогу.

"We didn't give a damn about anybody's predictions going into any series and any game, we expected to win."



CP3 was emotional after Game 7 loss. pic.twitter.com/z62BuLBQYn — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020

Що відомо про Кріса Пола

У сезоні 2005/06 став найкращим серед новачків НБА за очками, результативними передачами та перехопленнями і отримав звання новачка року. Також Пол отримував звання новачка місяця щомісяця впродовж усього сезону. Записав у свій актив перший в кар'єрі в НБА тріпл-дабл у 2006 році (24 очка, 12 підбирань, 12 результативних передач).

Взяв участь у грі новачків НБА та зумів встановити 2 рекорди, набравши 17 результативних передач та 9 перехоплень.

У сезоні 2007/08 став найкращим в НБА за кількістю результативних передач та перехоплень. Також вперше взяв участь у матчі всіх зірок. У наступному сезоні повторив рекорд. Зараз рекорд досі належить Полу і становить 108 ігор поспіль.

Відеоогляд результативних дій Кріса Пола у матчі