В 32 года умер баскетболист Стеван Еловац: он перенес инсульт

5 декабря 2021 , 22:33
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Источник:

Eurohoops

Умер баскетболист греческого клуба АЕК Стеван Еловац. Форвард ушел из жизни в 32 года после того, как у него случился инсульт.

Еловац не сумел оправиться после инсульта

У сербского баскетболиста 14 ноября случился инсульт. Инцидент произошел во время тренировки греческой команды.

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Из-за травмы сустава Еловац занимался по индивидуальной программе. Во время такой тренировки баскетболист потерял сознание.

Игрока срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Недавно Еловаца по просьбе семьи доставили в Сербию.

Что известно о Еловаце

  • Еловац стал игроком АЕК в сезоне-2021/22. За новый клуб в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов он набирал 12,6 очка.
  • Форвард играл вместе с украинским баскетболистом Вячеславом Кравцовым в испанской Сарагосе.
  • Баскетболист выступал за ряд сербских клубов. Еловац был игроком итальянского Ювеказерта, немецкого Брозе, литовского Летувос Ритас. Успел поиграть в Турции, Японии и России.
  • В 2018 году он установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в одном матче (49).
Автор: Михайло Гема