Єловац не зумів оговтатися після інсульту
У сербського баскетболіста 14 листопада стався інсульт. Інцидент стався під час тренування грецької команди.
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Через травму суглоба Єловац займався за індивідуальною програмою. Під час такого тренування баскетболіст втратив свідомість.
Гравця терміново доправили до лікарні та помістили до реанімації.
Нещодавно Єловаца на прохання сім'ї доставили до Сербії.
Що відомо про Єловаца
- Єловац став гравцем АЕКу у сезоні-2021/22. За новий клуб у середньому за матч в чемпіонаті Греції та Лізі чемпіонів він набирав 12,6 очка.
- Форвард грав разом з українським баскетболістом В'ячеславом Кравцовим в іспанській Сарагосі.
- Баскетболіст виступав за ряд сербських клубів. Єловац був гравцем італійського Ювеказерта, німецького Брозе, литовського Летувос Рітас. Встиг пограти в Туреччині, Японії та Росії.
- У 2018 році він встановив рекорд Єдиної ліги ВТБ за кількістю набраних очок в одному матчі (49).