Єловац не зумів оговтатися після інсульту

У сербського баскетболіста 14 листопада стався інсульт. Інцидент стався під час тренування грецької команди.

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Через травму суглоба Єловац займався за індивідуальною програмою. Під час такого тренування баскетболіст втратив свідомість.

Гравця терміново доправили до лікарні та помістили до реанімації.

Нещодавно Єловаца на прохання сім'ї доставили до Сербії.

Що відомо про Єловаца