Еловац не сумел оправиться после инсульта
У сербского баскетболиста 14 ноября случился инсульт. Инцидент произошел во время тренировки греческой команды.
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Из-за травмы сустава Еловац занимался по индивидуальной программе. Во время такой тренировки баскетболист потерял сознание.
Игрока срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.
Недавно Еловаца по просьбе семьи доставили в Сербию.
Что известно о Еловаце
- Еловац стал игроком АЕК в сезоне-2021/22. За новый клуб в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов он набирал 12,6 очка.
- Форвард играл вместе с украинским баскетболистом Вячеславом Кравцовым в испанской Сарагосе.
- Баскетболист выступал за ряд сербских клубов. Еловац был игроком итальянского Ювеказерта, немецкого Брозе, литовского Летувос Ритас. Успел поиграть в Турции, Японии и России.
- В 2018 году он установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в одном матче (49).