Еловац не сумел оправиться после инсульта

У сербского баскетболиста 14 ноября случился инсульт. Инцидент произошел во время тренировки греческой команды.

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Из-за травмы сустава Еловац занимался по индивидуальной программе. Во время такой тренировки баскетболист потерял сознание.

Игрока срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Недавно Еловаца по просьбе семьи доставили в Сербию.

Что известно о Еловаце