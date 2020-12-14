Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова стала самой результативной в чемпионате Турции. В составе Чукурова украинка за 12 матчей заработала 318 очков.

В рамках 12-го тура чемпионата Турции Чукурова встречалась с Джаником. В матче команда украинок Алины Ягуповой и Людмилы Науменко одержала уверенную победу над соперником – 124:50, пишет 24 канал.

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Самая результативная в Турции

Команда украинок просто разорвала Джаник. Если первая четверть была не такая разрывная, то в следующих трех было что-то невероятное. Результаты четвертей– 12:24, 15:34, 14:35, 9:31.

За 32:28 капитан клуба Ягупова набрала 31 очко, 7 подборов, 15 передач, 4 перехвата, 1 блок-шот. Другая легионерка из Украины Людмила Науменко за 28:47 набрала 13 очков, 8 подборов, 5 передач, 5 перехватов.

Такая игра позволила Ягуповой возглавить рейтинг результативности чемпионата – 318 очков в 12 поединках. Средняя результативность – 26,5 балла. Это не единственное достижение украинки. Также она является абсолютной лидером по передачам. За все матчи она отдала 96 передач.

Она же возглавляет рейтинг 3-очковых попаданий. Всего 53 точных броска в 12-ти поединках.