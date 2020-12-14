318 очков за 12 матчей: баскетболистка сборной Украины Ягупова – самая результативная в Турции
Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова стала самой результативной в чемпионате Турции. В составе Чукурова украинка за 12 матчей заработала 318 очков.
В рамках 12-го тура чемпионата Турции Чукурова встречалась с Джаником. В матче команда украинок Алины Ягуповой и Людмилы Науменко одержала уверенную победу над соперником – 124:50, пишет 24 канал.
К теме Капитан сборной Украины по баскетболу Ягупова не спасла команду от поражения в Турции
Самая результативная в Турции
Команда украинок просто разорвала Джаник. Если первая четверть была не такая разрывная, то в следующих трех было что-то невероятное. Результаты четвертей– 12:24, 15:34, 14:35, 9:31.
За 32:28 капитан клуба Ягупова набрала 31 очко, 7 подборов, 15 передач, 4 перехвата, 1 блок-шот. Другая легионерка из Украины Людмила Науменко за 28:47 набрала 13 очков, 8 подборов, 5 передач, 5 перехватов.
Такая игра позволила Ягуповой возглавить рейтинг результативности чемпионата – 318 очков в 12 поединках. Средняя результативность – 26,5 балла. Это не единственное достижение украинки. Также она является абсолютной лидером по передачам. За все матчи она отдала 96 передач.
Она же возглавляет рейтинг 3-очковых попаданий. Всего 53 точных броска в 12-ти поединках.
- После 12-го тура Чукурова взобралась на третью строчку, в их активе 20 очков. А вот их соперник во встрече Джаник – аутсайдер таблицы (11 место из 12 команд и только 12 очков). Лидерство продолжает удерживать Фенербахче – 24 пункта.
- Ягупова и Науменко вернулись в Чукурова в 2020 году, подписав контракт на один год.
Поделиться новостью