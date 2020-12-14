Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою у чемпіонаті Туреччини. У складі Чукурова українка за 12 матчів заробила 318 очок.

У рамках 12-го туру чемпіонату Туреччини Чукурова зустрічалась з Джаніком. У матчі команда українок Аліни Ягупової та Людмили Науменко здобула впевнену перемогу над суперником – 124:50, пише 24 канал.

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Найрезультативніша у Туреччині

Команда українок просто розірвала Джанік. Якщо перша чверть була не така розривна, то у наступних трьох було щось неймовірне. Результати чвертей – 12:24, 15:34, 14:35, 9:31.

За 32:28 капітан клубу Ягупова набрала 31 очко, 7 підбирань, 15 передач, 4 перехоплення, 1 блок-шот. Інша легіонерка з України Людмила Науменко за 28:47 набрала 13 очок, 8 підбирань, 5 передач, 5 перехоплень.

Така гра дозволила Ягуповій очолити рейтинг результативності чемпіонату – 318 очок у 12 поєдинках. Середня результативність – 26,5 бала. Це не єдиний здобуток українки. Також вона є абсолютною лідеркою за передачами. За всі матчі вона віддала 96 передач.

Вона ж очолює рейтинг 3-очкових влучань. Всього 53 влучних кидки у 12-ти поєдинках.