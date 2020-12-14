318 очок за 12 матчів: баскетболістка збірної України Ягупова – найрезультативніша у Туреччині
Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала найрезультативнішою у чемпіонаті Туреччини. У складі Чукурова українка за 12 матчів заробила 318 очок.
У рамках 12-го туру чемпіонату Туреччини Чукурова зустрічалась з Джаніком. У матчі команда українок Аліни Ягупової та Людмили Науменко здобула впевнену перемогу над суперником – 124:50, пише 24 канал.
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Найрезультативніша у Туреччині
Команда українок просто розірвала Джанік. Якщо перша чверть була не така розривна, то у наступних трьох було щось неймовірне. Результати чвертей – 12:24, 15:34, 14:35, 9:31.
За 32:28 капітан клубу Ягупова набрала 31 очко, 7 підбирань, 15 передач, 4 перехоплення, 1 блок-шот. Інша легіонерка з України Людмила Науменко за 28:47 набрала 13 очок, 8 підбирань, 5 передач, 5 перехоплень.
Така гра дозволила Ягуповій очолити рейтинг результативності чемпіонату – 318 очок у 12 поєдинках. Середня результативність – 26,5 бала. Це не єдиний здобуток українки. Також вона є абсолютною лідеркою за передачами. За всі матчі вона віддала 96 передач.
Вона ж очолює рейтинг 3-очкових влучань. Всього 53 влучних кидки у 12-ти поєдинках.
- Після 12-го туру Чукурова підійнялась на третю сходинку, у їх активі 20 очок. А от їх суперник у зустрічі Джанік – аутсайдер таблиці (11 місце з 12 команд та лише 12 очок). Лідерство продовжує утримувати Фенербахче – 24 пункти.
- Ягупова та Науменко повернулись у Чукурова у 2020 році, підписавши контракт на один рік.
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