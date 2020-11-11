300 ударов и без нокаута: 8 лет назад Кличко победил неуступчивого поляка Ваха – видео
Украинский боксер Владимир Кличко 10 ноября 2012 года провел один из самых сложных поединков в карьере. Украинец одержал победу над неуступчивым поляком Мариушем Вахом.
Боксеры провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу в Германии – 120:107, 120:107, 119:109, пишет 24 канал.
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Сложная победа Кличко
Владимиру Кличко удалось остановить одного из лучших боксеров Польши и защитить титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Украинец восьмой раз в карьере провел все 12 раундов на ринге.
За весь поединок Владимир выбросил в соперника около 300 ударов. Правда, такое безумное количество не помогло боксеру из Украины одержать победу нокаутом. Польский боксер оказался "крепким орешком" и устоял на ногах после пушек Кличко.
Как позже стало известно, что такая феноменальная устойчивость у боксера из Польши была благодаря применению запрещенных препаратов.
Хотя Вах не добавил в свой актив ни одного выигранного раунда против Кличко, но в конце 5-го раунда заставил поволноваться украинских болельщиков, когда прошил "глухую" оборону Владимира и заставил его уйти в глубокую оборону, чтобы несколько отойти от атаки поляка.
Владимир Кличко – Мариуш Вах: видеообзор
Кличко может вернуться в бокс
- Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг еще 29 апреля 2017 года, когда потерпел поражение от Энтони Джошуа.
- Через несколько месяцев того же года украинец объявил, что завершает карьеру. После этого появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Боксер говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.
Что известно о рекорде Джорджа Формана?
В 1994 году в возрасте 45 лет американский боксер Форман завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став самым возрастным чемпионом мира в истории бокса в супертяжелом весе.
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