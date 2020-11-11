Украинский боксер Владимир Кличко 10 ноября 2012 года провел один из самых сложных поединков в карьере. Украинец одержал победу над неуступчивым поляком Мариушем Вахом.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу в Германии – 120:107, 120:107, 119:109, пишет 24 канал.

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Сложная победа Кличко

Владимиру Кличко удалось остановить одного из лучших боксеров Польши и защитить титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Украинец восьмой раз в карьере провел все 12 раундов на ринге.

За весь поединок Владимир выбросил в соперника около 300 ударов. Правда, такое безумное количество не помогло боксеру из Украины одержать победу нокаутом. Польский боксер оказался "крепким орешком" и устоял на ногах после пушек Кличко.

Как позже стало известно, что такая феноменальная устойчивость у боксера из Польши была благодаря применению запрещенных препаратов.

Хотя Вах не добавил в свой актив ни одного выигранного раунда против Кличко, но в конце 5-го раунда заставил поволноваться украинских болельщиков, когда прошил "глухую" оборону Владимира и заставил его уйти в глубокую оборону, чтобы несколько отойти от атаки поляка.

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Кличко может вернуться в бокс

Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг еще 29 апреля 2017 года, когда потерпел поражение от Энтони Джошуа.

Через несколько месяцев того же года украинец объявил, что завершает карьеру. После этого появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.

Сообщалось, что платформа DAZN подготовили контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Боксер говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.