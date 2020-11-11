Український боксер Володимир Кличко 10 листопада 2012 року провів один з найскладніших поєдинків у кар'єрі. Українець здобув перемогу над непоступливим поляком Маріушем Вахом.

Боксери провели на ринзі всі 12 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу українцю у Німеччині – 120:107, 120:107, 119:109, пише 24 канал.

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Складна перемога Кличка

Володимиру Кличку вдалось зупинити одного з найкращих боксерів Польщі та захистити титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Українець восьмий раз у кар'єрі провів усі 12 раундів на ринзі.

За весь поєдинок Володимир викинув у суперника близько 300 ударів. Щоправда, така шалена кількість не допомогла боксеру з України здобути перемогу нокаутом. Польський боксер виявився "міцним горішком" та встояв на ногах після гармат Кличка.

Як пізніше стало відомо, що така феноменальна стійкість у боксера з Польщі була завдяки вживанню заборонених препаратів.

Хоча Вах не додав у свій актив жодного виграного раунду проти Кличка, але наприкінці 5-го раунду змусив похвилюватись українських вболівальників, коли прошив "глуху" оборону Володимира та змусив його піти у глибоку оборону, щоб дещо відійти від атаки поляка.

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Кличко може повернутись у бокс

Востаннє Володимир Кличко виходив на ринг ще 29 квітня 2017 року, коли зазнав поразки від Ентоні Джошуа.

За декілька місяців того ж року українець оголосив, що завершує кар'єру. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Боксер говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.