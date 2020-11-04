Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2028 года". Она предусматривает, что через семь лет количество украинцев, которые занимаются спортом, должно вырасти до 30%.

Стратегия будет реализовываться в три этапа, говорится в сообщении на сайте Министерства молодежи и спорта. Первый продлится в 2021 – 2022 годах, второй запланирован на 2023 – 2024 годы, третий – 2025 – 2028 годы.

Напомним На украинский спорт в 2021 году выделят в 2,7 раза больше, чем в 2020-м

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов пояснил, что 2028 год избран не случайно. Ведь спортсмены живут так называемыми олимпийскими циклами – по четыре года до следующей даты Олимпиады. После Олимпийских игр в Токио, которые с 2020 года перенесли на 2021 год, следующие Олимпиады пройдут в 2024 году (Париж) и 2028 году (Лос-Анджелес).

Со стратегией развития физической культуры и спорта до 2028 года можно ознакомиться по ссылке.

Один из результатов воплощения стратегии – это увеличение процента населения до 30%, которые выберут регулярную двигательную активность. Этому может способствовать введение пилотного проекта "Деньги ходят за услугой".

Особое внимание будет сосредоточено на популяризации и широком привлечении различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,

– отметил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Кроме того, в стратегии предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры: создание пяти современных центров подготовки спортсменов (Центр, Восток, Запад, Юг и Север), а также построение "25 спортивных магнитов" по программе Президента Украины.

Кроме того, чиновники заложили в стратегию и то, что Украина должна

принять не менее 80 международных соревнований;

занять не ниже 21-го места на Олимпийских играх в 2028 году. В 2020 и 2024 годах – не ниже 25-го места на Олимпиадах;

занять не ниже 10-го места на Паралимпийских, Дефлимпийских, Всемирных играх.

Отметим, что на Олимпиаде-2016 в Рио Украина заняла 31-е место, завоевав две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые медали.