Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року". Вона передбачає, що через сім років кількість українців, які займаються спортом, повинна зрости до 30%.

Стратегія буде реалізовуватися у три етапи, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства молоді та спорту. Перший триватиме у 2021 – 2022 роках, другий запланований на 2023 – 2024 роки, третій – 2025 – 2028 роки.

Нагадаємо На український спорт у 2021 році виділять у 2,7 рази більше, ніж у 2020-му

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пояснив, що 2028 рік обрано не випадково. Адже спортсмени живуть так званими олімпійськими циклами – по чотири роки до наступної дати Олімпіади. Після Олімпійських ігор у Токіо, які з 2020 року перенесли на 2021 рік, наступні Олімпіади відбудуться у 2024 році (Париж) та 2028 році (Лос-Анджелес).

Зі стратегією розвитку фізичної культури та спорту до 2028 року можна ознайомитися за посиланням.

Один із результатів втілення стратегії – це збільшення відсотка населення до 30%, які оберуть регулярну рухову активність. Цьому може сприяти запровадження пілотного проєкту "Гроші ходять за послугою".

Особливу увагу буде зосереджено на популяризації та широкому залученні різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом,

– зазначив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Окрім того, в стратегії передбачено розвиток спортивної інфраструктури: створення п’яти сучасних центрів підготовки спортсменів (Центр, Схід, Захід, Південь та Північ), а також побудова "25 спортивних магнітів" за програмою Президента України.

Окрім того, чиновники заклали у стратегію й те, що Україна повинна

прийняти не менше 80 міжнародних змагань;

посісти не нижче 21-го місця на Олімпійських іграх у 2028 році. У 2020 та 2024 роках – не нижче 25-го місця на Олімпіадах;

посісти не нижче 10-го місця на Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2016 в Ріо Україна посіла 31-е місце, виборовши дві золоті медалі, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.