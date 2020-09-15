В Верховную Раду уже внесли проект государственного бюджета-2021. Парламентарии планируют начать рассмотрение документа на заседании 18 сентября.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, на спорт выделят средства в размере 7 401,6 миллиона гривен, что в 2,7 раза больше, чем на 2020 год, пишет сайт Верховной Рады Украины.

Смотрите также Матч Франция – Украина официально состоится: дата и место

На что потратят бюджет

На подготовку и материально-техническое обеспечение планируется выделить 5 478,6 миллиона гривен:

2 807,8 млн – на подготовку к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм;

2 670,7 млн – на обеспечение национальных сборных команд, их подготовку и участие в более 1000 международных соревнованиях, и проведение в Украине более 800 государственных и 40 международных спортивных мероприятий;

1 318,8 млн гривен пойдут на развитие и улучшение состояния спортивной инфраструктуры, из которых 818,8 млн будут направлены на развитие и материально-техническое обеспечение 7 баз олимпийской и паралимпийской подготовки;

Также 500 млн гривен предусмотрены на проект "Украина-чемпион" для строительства в регионах 11 спортивных объектов.

Еще 330,8 млн пойдут на развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического и студенческого спортивных движений.

Законопроект представлен на рассмотрение Комитета по вопросам бюджета.