30-летний футболист Кристофер Мабулу умер во время игры
Во Франции умер футболист Кристофер Мабулу. Игроку стало плохо во время игры с друзьями. Он умер от остановки сердца.
Кристофер Мабулу играл со своими друзьями в футбол в воскресенье, 10 января. Во время игры у него остановилось сердце и он упал на газон, пишет Ouest-France.
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Мабулу начинал свою карьеру в команде Шатору. Впоследствии он выступал за Бастию в Лиге 1. В матче против Марселя он оформил дубль, а сама игра закончилась вничью 3:3.
Также в его карьере был греческий Янина, куда он отправился после тяжелой травмы. После этого во Франции он выступал за Нанси.
Бастия и Нанси уже выразили слова соболезнования из-за смерти Мабулу.
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