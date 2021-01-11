Во Франции умер футболист Кристофер Мабулу. Игроку стало плохо во время игры с друзьями. Он умер от остановки сердца.

Кристофер Мабулу играл со своими друзьями в футбол в воскресенье, 10 января. Во время игры у него остановилось сердце и он упал на газон, пишет Ouest-France.

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Мабулу начинал свою карьеру в команде Шатору. Впоследствии он выступал за Бастию в Лиге 1. В матче против Марселя он оформил дубль, а сама игра закончилась вничью 3:3.

Также в его карьере был греческий Янина, куда он отправился после тяжелой травмы. После этого во Франции он выступал за Нанси.

Бастия и Нанси уже выразили слова соболезнования из-за смерти Мабулу.

️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace pic.twitter.com/BetCHg2IYg — SC Bastia (@SCBastia) January 10, 2021