У Франції помер футболіст Крістофер Мабулу. Гравцеві стало погано під час гри з друзями. Він помер від зупинки серця.

Крістофер Мабулу грав зі своїми друзями у футбол в неділю, 10 січня. Під час гри в нього зупинилося серце і він впав на газон, пише Ouest-France.

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Мабулу розпочинав свою кар'єру в команді Шатору. Згодом він виступав за Бастію в Лізі 1. В матчі проти Марселя він оформив дубль, а сама гра закінчилася внічию 3:3.

Також у його кар'єрі була грецька Яніна, куди він відправився після важкої травми. Після цього у Франції він виступав за Нансі.

Бастія та Нансі вже висловили слова співчуття через смерть Мабулу.

️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace pic.twitter.com/BetCHg2IYg — SC Bastia (@SCBastia) January 10, 2021