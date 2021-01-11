30-літній футболіст Крістофер Мабулу помер під час гри
У Франції помер футболіст Крістофер Мабулу. Гравцеві стало погано під час гри з друзями. Він помер від зупинки серця.
Крістофер Мабулу грав зі своїми друзями у футбол в неділю, 10 січня. Під час гри в нього зупинилося серце і він впав на газон, пише Ouest-France.
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Мабулу розпочинав свою кар'єру в команді Шатору. Згодом він виступав за Бастію в Лізі 1. В матчі проти Марселя він оформив дубль, а сама гра закінчилася внічию 3:3.
Також у його кар'єрі була грецька Яніна, куди він відправився після важкої травми. Після цього у Франції він виступав за Нансі.
Бастія та Нансі вже висловили слова співчуття через смерть Мабулу.
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