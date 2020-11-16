28-річний боксер після спарингів з Усиком оголосив про завершення кар'єри
Британський боксер суперважкого дивізіону Девід Аллен (18-5-2, 15 КО) оголосив про завершення спортивної кар'єри.
Аллен зізнався в інстаграмі, що ще рік тому, проводячи поєдинки, і не подумував про таке рішення, але нинішня ситуація все змінила.
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"Причина, по якій я більше не буду виходити в ринг дуже проста: я не хочу, щоб мене більше били. Давно минули ті часи, коли будучи юним я просто хотів битися. Все, що я хочу зараз, це миле тихе життя з дружиною і здоровими дітьми. Бути щасливим і товстіти", – написав спортсмен.
Що відомо про Девіда Аллена
Боксер відомий у Великобританії як "народний чемпіон". Він проводив бої з Ділліаном Уайтом, Луїсом Ортісом і Тоні Йокою, однак програв їм.
Також Аллен брав участь в підготовчому процесі українця Олександра Усика перед його поєдинком з британцем Дереком Чісорою.
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