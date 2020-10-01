27 трофеїв у кар'єрі: гравець "Баварії" став найтитулованішим німецьким футболістом в історії
30 вересня атакувальний півзахисник "Баварії" Томас Мюллер здобув свій 27-й трофей у кар'єрі, який дозволив футболісту стати найтитулованішим німецьким гравцем у історії. Він випередив колишнього партнера по команді Бастіана Швайнштайгера.
30 вересня "Баварія" та дортмундська "Боруссія" визначили переможця Суперкубку Німеччини з футболу. Матч видався багатим на голи, а тріумфатором стала команда з Мюнхена. Перемога дозволила Мюллеру записати своє прізвище у історію футболу, повідомляє Goal.
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- Мюллер – вихованець "Баварії". З 2007 року виступав за клуб "Баварія II". За головну команду дебютував влітку 2008 року. У першому є сезоні закріпився в основі команди, незважаючи навіть на повернення на поле таких конкурентів як Франк Рібері і Ар'єн Роббен.
- Після зимової паузи Томас взяв участь у всіх матчах мюнхенців.
- За свої перші десять сезонів виступів за команду (2008/18) взяв участь у 440 матчах в усіх турнірах, включаючи 286 ігор Бундесліги, в яких 175 разів відзначався забитими голами (104 м'ячі у Бундеслізі).