30 вересня атакувальний півзахисник "Баварії" Томас Мюллер здобув свій 27-й трофей у кар'єрі, який дозволив футболісту стати найтитулованішим німецьким гравцем у історії. Він випередив колишнього партнера по команді Бастіана Швайнштайгера.

30 вересня "Баварія" та дортмундська "Боруссія" визначили переможця Суперкубку Німеччини з футболу. Матч видався багатим на голи, а тріумфатором стала команда з Мюнхена. Перемога дозволила Мюллеру записати своє прізвище у історію футболу, повідомляє Goal.

До речі: "Баварія" здобула Суперкубок Німеччини та оформила п'ятий трофей за рік: відео

Найкращий гравець Німеччини "Баварія" здобула 5-й трофей. У минулому сезоні мюнхенці оформили требл, вигравши Бундеслігу, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні "Баварія" додала до своєї колекції Суперкубок УЄФА. "Боруссія" – попередній володар Суперкубка Німеччини.

Цей трофей став для півзахисника мюнхенців вже 27-м у футбольній кар'єрі. Чергове досягнення дозволило гравцю збірної Німеччини випередити колишнього напарника по команді Бастіана Швайнштайгера, у доробку якого 26 титулів.

Thomas Muller has become the most decorated player in German history with his 27 trophies surpassing Bastian Schweinsteiger (26)



9 x Bundesliga

6 x DFB Pokal

6 x German Super Cup

2 x Champions League

2 x UEFA Super Cup

1 x World Cup

1 x Club World Cup pic.twitter.com/dhfjnoYxkM — Goal (@goal) October 1, 2020

Цікаво! У активі Мюллера 9 титулів Бундесліги, 6 Кубків та Суперкубків Німеччини, також дві перемоги в Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА та титул чемпіона світу у складі збірної Німеччини.