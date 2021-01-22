В винницкой Нивы сменилось руководство. Новым президентом клуба стал 27-летний игрок команды Артур Загорулько.

Артур Загорулько получил права собственности на клуб от бывшего президента команды Вадима Кудиярова. Тот покинул свой пост еще в начале декабря 2020 года.

Стоит увидеть Яремчук забил юбилейный гол за Гент, сыграв вничью на выезде: видео

В Ниве заявили, что Загорулько получил права на клуб без всякой компенсации.

До этого Загорулько был игроком команды. И даже сыграл в трех матчах команды в рамках Второй лиги. Продолжит ли он выступать за команду уже в статусе президента – пока неизвестно.