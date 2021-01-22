27-летний футболист Артур Загорулько стал новым президентом винницкой Нивы
В винницкой Нивы сменилось руководство. Новым президентом клуба стал 27-летний игрок команды Артур Загорулько.
Артур Загорулько получил права собственности на клуб от бывшего президента команды Вадима Кудиярова. Тот покинул свой пост еще в начале декабря 2020 года.
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В Ниве заявили, что Загорулько получил права на клуб без всякой компенсации.
До этого Загорулько был игроком команды. И даже сыграл в трех матчах команды в рамках Второй лиги. Продолжит ли он выступать за команду уже в статусе президента – пока неизвестно.
- Отметим, что Загорулько является воспитанником донецкого Шахтера. На молодежном уровне он даже становился лучшим бомбардиром в сезоне 2014/15. Но за главную команду "горняков" так и не сыграл. Сначала была аренда в Зарю, впоследствии Мариуполь, а также Ворсклу. В УПЛ он также выступал за Олимпик.
- В Первой лиге Загорулько выступал за Рух. А летом 2019 года стал игроком Нивы.
- Винницкая Нива переживает не лучшие времена. Команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав лишь два очка. В клубе есть проблемы с финансированием.
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