27-річний футболіст Артур Загорулько став новим президентом вінницької Ниви
У вінницької Ниви змінилося керівництво. Новим президентом клубу став 27-річний гравець команди Артур Загорулько.
Артур Загорулько отримав права власності на клуб від колишнього президента команди Вадима Кудіярова. Той покинув свою посаду ще на початку грудня 2020 року.
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В Ниві заявили, що Загорулько отримав права на клуб без усілякої компенсації.
До цього Загорулько був гравцем команди. І навіть зіграв у трьох матчах команди в рамках Другої ліги. Чи продовжить він виступати за команду вже у статусі президента – поки невідомо.
- Відзначимо, що Загорулько є вихованцем донецького Шахтаря. На молодіжному рівні він навіть ставав найкращим бомбардиром у сезоні 2014/15. Але за головну команду "гірників" так і не зіграв. Спочатку була оренда в Зорю, згодом Маріуполь, а також Ворсклу. В УПЛ він також виступав за Олімпік.
- В Першій лізі Загорулько виступав за Рух. А влітку 2019 року став гравцем Ниви.
- Вінницька Нива переживає не найкращі часи. Команда йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, набравши лише два очки. У клубі є проблеми з фінансуванням.
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