У вінницької Ниви змінилося керівництво. Новим президентом клубу став 27-річний гравець команди Артур Загорулько.

Артур Загорулько отримав права власності на клуб від колишнього президента команди Вадима Кудіярова. Той покинув свою посаду ще на початку грудня 2020 року.

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В Ниві заявили, що Загорулько отримав права на клуб без усілякої компенсації.

До цього Загорулько був гравцем команди. І навіть зіграв у трьох матчах команди в рамках Другої ліги. Чи продовжить він виступати за команду вже у статусі президента – поки невідомо.