27 лет назад Шевченко забил дебютный гол в еврокубках: видео взятия ворот Баварии
Источник:24 канал
В 1994 году Андрей Шевченко забил свой первый гол в еврокубках. "Жертвой" обладателя "Золотого мяча" стала мюнхенская Бавария.
Записал свою фамилию в историю футбола
Дебют Шевченко в еврокубках состоялся в матче против московского Спартака в ноябре 1994 года. А вот свой первый гол бывший тренер сборной Украины провел уже в следующем месяце.
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7 декабря 1994 года в Киеве 18-летний Андрей Шевченко забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота мюнхенского клуба, пострадал голкипер Баварии.
На тот момент футболист Динамо размочил нули на табло в столице Украины. Мяч после розыгрыша углового отлетел в ноги Шевченко, который без раздумий из-за пределов штрафной и вторым касанием пробил в ворота соперника.
Легендарный нападающий стал автором единственного гола Динамо в этой встрече. Бавария уверенно разгромила "бело-синих" со счетом 1:4.
Интересно, что жеребьевка Лиги чемпионов-2021/2022 снова свел Динамо и Баварию на стадии группового раунда. Дважды победу праздновал клуб из Мюнхена – 5:0 и 1:2.
Видео первого гола Шевченко в еврокубках
- За свою футбольную карьеру Шевченко сыграл 513 поединков, в которых наколотил 250 голов и сделал 76 результативных ассистов.
- В 2012 году повесил бутсы на гвоздь, после чего тренировал сборную Украины. А после Евро-2020 возглавил итальянское Дженоа. Правда, успешно стартовать во главе "грифонов" не смог – в четырех матчах клуб потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.