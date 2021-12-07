Записав своє прізвище в історію футболу
Дебют Шевченка у єврокубках відбувся у матчі проти московського Спартака у листопаді 1994 року. А от свій перший гол колишній тренер збірної України провів вже наступного місяця.
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7 грудня 1994 року у Києві 18-річний Андрій Шевченко забив свій дебютний гол у Лізі чемпіонів у ворота мюнхенського клубу, постраждав голкіпер Баварії.
На той момент футболіст Динамо розмочив нулі на табло у столиці України. М'яч після розіграшу кутового відлетів у ноги Шевченка, який без роздумів з-за меж штрафного другим дотиком пробив у ворота суперника.
Легендарний нападник став автором єдиного голу Динамо у цій зустрічі. Баварія впевнено розгромила "біло-синіх" з рахунком 1:4.
Цікаво, що жеребкування Ліги чемпіонів-2021/2022 знову звів Динамо та Баварію на стадії групового раунду. Двічі перемогу святкував клуб із Мюнхена – 5:0 та 1:2.
Відео першого голу Шевченка у єврокубках
- За свою футбольну кар'єру Шевченко зіграв 513 поєдинків, у яких наколотив 250 голів та зробив 76 результативних асистів.
- У 2012 році повішав бутси на цвях, після чого тренував збірну України. А після Євро-2020 очолив італійське Дженоа. Щоправда, успішно стартувати на чолі "грифонів" не зміг – у чотирьох матчах клуб зазнав трьох поразок та одного разу зіграв внічию.