Профессиональный спортсмен из Индии Скотт Де Соуза умер на футбольном поле во время дружеского матча с друзьями. Игроку было 26 лет.

Трагедия произошла в четверг, 29 октября. Об этом сообщает Indian Express.

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Во время матча со своими друзьями Скотт Де Соуза в какой-то момент упал на искусственное поле стадиона. Товарищи по команде вызвали скорую помощь футболисту.

Друзья доставили Де Соузу в больницу, где врачи зафиксировали смерть футболиста от остановки сердца. Отмечается, что в ходе матча Де Соуза жаловался на проблемы с дыханием.

Что известно о Скотта Де Соузу

Де Соуза представлял Индию на мини-турнире, организованном в Китае в 2017 году, а также принимал участие в турнире имени Неймара в Бразилии в 2018-ом.

Также Де Соуза известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии "Юнион Банк"и" Эйр Индиа".