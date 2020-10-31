Професійний спортсмен з Індії Скотт Де Соуза помер на футбольному полі під час дружнього матчу з друзями. Гравцеві було 26 років.

Трагедія сталася в четвер, 29 жовтня. Про це повідомляє Indian Express.

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Під час матчу зі своїми друзями Скотт Де Соуза в якийсь момент впав на штучне поле стадіону. Товариші по команді викликали швидку допомогу футболістові.

Друзі доставили Де Соузу в лікарню, де лікарі зафіксували смерть футболіста від зупинки серця. Зазначається, що в ході матчу Де Соуза скаржився на проблеми з диханням.

Що відомо про Скотта Де Соузу

Де Соуза представляв Індію на міні-турнірі, організованому в Китаї у 2017 році, а також брав участь в турнірі імені Неймара в Бразилії у 2018-му.

Також Де Соуза відомий за виступами за команди елітного дивізіону чемпіонату Індії "Юніон Банк" і "Ейр Індіа".