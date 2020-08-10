10 августа 1995 года, ровно 25 лет назад, украинка Инесса Кравец стала чемпионкой мира – она завоевала золото в тройном прыжке в Гетеборге, Швеция.

Кравец на чемпионате мира в Гетеборге установила мировой рекорд в тройном прыжке – 15,50 м, который никто не может побить до сих пор, пишет 24 канал.

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Видео прыжка Кравец

Правда, венесуэлка Юлимар Рохас своими последними выступлениями намекает, что результат может пасть. Зимой 24-летняя легкоатлетка прыгнула 15,43 метра, но в помещении.

Инесса Кравец на Олимпийских играх

Уже в статусе чемпионки и рекордсменки мира Инесса Кравец летом 1996 года выиграла золото Олимпийских игр в Атланте.

А за четыре года до этого – на Играх в Барселоне – после развала Советского Союза в составе команды СНГ (Содружество Независимых Государств) украинка стала вице-чемпионкой Олимпиады в прыжках в длину, уступив всего лишь два сантиметра непобедимой немецкой прыгунье Хайке Дрекслер.