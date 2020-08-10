25 років назад українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд, який тримається досі: відео
10 серпня 1995 року, рівно 25 років тому, українка Інеса Кравець стала чемпіонкою світу – вона завоювала золото в потрійному стрибку в Гетеборзі, Швеція.
Кравець на чемпіонаті світу в Гетеборзі встановила світовий рекорд у потрійному стрибку – 15,50 м, який ніхто не може побити досі, пише 24 канал.
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Відео стрибку Кравець
Щоправда, венесуелка Юлімар Рохас своїми останніми виступами натякає, що результат Кравець може впасти. Взимку 24-річна легкоатлетка стрибнула 15,43 метра, але в приміщенні.
Інеса Кравець на Олімпійських іграх
Уже в статусі чемпіонки і рекордсменки світу Інеса Кравець влітку 1996 року виграла золото Олімпійських ігор в Атланті.
А за чотири роки до цього – на Іграх в Барселоні – після розвалу Радянського Союзу в складі команди СНД (Співдружність Незалежних Держав) українка стала віцечемпіонкою Олімпіади в стрибках в довжину, поступившись всього лише два сантиметри непереможною німецької стрибунці Хайке Дрекслер.