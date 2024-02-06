Он закончился со счетом 1:3. Главным героем встречи стал игрок "горожан" Фил Фоден, который оформил хет-трик.

К теме Манчестер Сити одержал волевую победу над клубом украинца: видео феерии игрока сборной Англии

Голевая феерия

Он не только помог своей команде одержать победу, но и стал причастным к установлению уникального рекорда АПЛ. Англичанин забил 43-й, 44-й и 45-й голы в туре – именно последний и стал историческим.

До этого ни разу в истории Английской Премьер-лиги команды не демонстрировали такой результативности в течение одного тура. Предыдущий рекорд достигал 44 гола и фиксировался дважды – в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.



Топ-5 показателей результативности тура в истории АПЛ / Фото из инстаграма АПЛ



Результаты матчей 23 тура АПЛ / Скриншот с Flashscore

Отметим, что кроме этого достижения, нынешняя кампания в элитном дивизионе Англии может стать также исторической. На даный момент в течение 23 стартовых туров забито 730 голов за 228 матчей. Средняя результативность – 3,2 мяча, это самый высокий показатель в истории.

Справка. Следующий тур АПЛ продлится с 10 по 12 февраля. Самый статусный поединок состоится на "Вилла Парк", где Астон Вилла будет принимать Манчестер Юнайтед 11 февраля, стартовый свисток прозвучит в 18:30. Команды занимают четвертое и шестое место в турнирной таблице соответственно.