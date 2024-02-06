Він закінчився з рахунком 1:3. Головним героєм зустрічі став гравець "містян" Філ Фоден, який оформив хет-трик.

До теми Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над клубом українця: відео феєрії гравця збірної Англії

Гольова феєрія

Він не тільки допоміг своїй команді здобути перемогу, а й став дотичним до встановлення унікального рекорду АПЛ. Англієць забив 43-й, 44-й та 45-й голи в турі – саме останній і став історичним.

До цього жодного разу в історії Англійської Прем'єр-ліги команди не демонстрували такої результативності протягом одного туру. Попередній рекорд сягав 44 голи та фіксувався двічі – у сезонах-2020/2021 та 2022/2023.



Топ-5 показників результативності туру в історії АПЛ / Фото з інстаграму АПЛ



Результати матчів 23 туру АПЛ / Скриншот з Flashscore

Зазначимо, що окрім цього досягнення, нинішня кампанія в елітному дивізіоні Англії може стати також історичною. Наразі протягом 23 стартових турів забито 730 голів за 228 матчів. Середня результативність – 3,2 м'яча, це найвищий показник в історії.

Довідка. Наступний тур АПЛ триватиме з 10 по 12 лютого. Найстатусніший поєдинок відбудеться на "Вілла Парк", де Астон Вілла прийматиме Манчестер Юнайтед 11 лютого, стартовий свисток пролунає о 18:30. Команди наразі посідають четверте та шосте місце в турнірній таблиці відповідно.