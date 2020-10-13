Футболисты сборной Германии не только играют на футбольном поле, но и на известных телепрограммах. Все деньги футболисты передали на благотворительность.

Немецкие футболисты приняли участие в программе "Кто хочет стать миллионером?" и сделали это очень удачно. Об этом сообщил RTL.

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Благотворительность от сборной Германии

Участие в программе приняли Кевин Трапп, Леон Горецки, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн, а также директор национальной сборной Оливер Бирхофф.

Все футболисты и директор сборной были поделены на три команды. Суммарно немцы сорвали немалую сумму – 225 тысяч евро. Наиболее разумными оказалась пара Клостерманн/Зюле. Именно этот тандем заработал на шоу более половины заработанной суммы – 125 тысяч евро.

Все деньги футболисты сборной Германии передали на благотворительность.

Добавим, что в 3-м туре Лиги Наций сборная Германии минимально победила Украину 1:2. В следующем матче подопечные Лева встретятся со Швейцарией. Поединок между сборными состоится уже сегодня, 13 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45.

Сейчас Германия занимает вторую строчку группы "4" в Лиге Наций, в их активе 5 очков. "Немецкая машина" уступает только сборной Испании, которая свой матч проведет 13 октября против Украины в Киеве.