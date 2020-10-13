Футболісти збірної Німеччини не лише феєрять на футбольному полі, а й на відомих телепрограмах. Всі гроші футболісти передали на благодійність.

Німецькі футболісти взяли участь у програмі "Хто хоче стати мільйонером?" та зробили це дуже вдало. Про це повідомив RTL.

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Благодійність від збірної Німеччини

Участь у програмі взяли Кевін Трапп, Леон Горецкі, Джошуа Кімміх, Ніклас Зюле, Лукас Клостерманн, а також директор національної збірної Олівер Бірхофф.

Всі футболісти та директор збірної були поділені на три команди. Сумарно німці зірвали чималу суму – 225 тисяч євро. Найбільш розумними виявилась пара Клостерманн / Зюле. Саме цей тандем заробив на шоу понад половину заробленої суми – 125 тисяч євро.

Всі гроші футболісти збірної Німеччини передали на благодійність.

Додамо, що у 3-му турі Ліги Націй збірна Німеччини мінімально перемогла Україну 1:2. У наступному матчі підопічні Льова зустрінуться з Швейцарією. Поєдинок між збірними відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.

Зараз Німеччина посідає другу сходинку групи "4" у Лізі Націй, у їх активі 5 очків. "Німецька машина" поступається лише збірній Іспанії, яка свій матч проведе також 13 жовтня проти України у Києві.