22 награды Украины на Паралимпиаде: Москаленко взяла "серебро" в метании булавы
27 августа 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:24 канал
"Серебро" Анастасии Москаленко стало последним для Украины в третьем соревновательном дне Паралимпиады. Украинка стала второй в метании булавы.
Паралимпиада-2020 стала дебютной для 21-летней украинки. Анастасия Москаленко в пяти из шести возможных попыток метнула булаву за 20 метров.
Примечательно Украина впервые в истории взяла медаль в командном фехтовании на Паралимпиаде
Однако получить "золото" помешала представительница Польши Роза Козаковская. Соперница украинки показала результат 28.74 метра и установила новый мировой паралимпийский рекорд.
Москаленко стала второй. Тройку призеров замкнула легкоатлетка из Алжира Муния Гасми.
- Эта медаль стала третьей для Украины в легкой атлетике. До этого Елена Павленко взяла бронзовую медаль в прыжках в длину. А Владислав Белый занял второе место с рекордом Европы в метании копья.
Тройка призеров в метании булавы
- Роза Козаковская (Польша) – 28.74
- Анастасия Москаленко (Украина) – 24.73
- Муния Гасми (Алжир) – 23.29