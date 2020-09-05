4 вересня 22-річний російський велогонщик Павло Свєшніков втратив свідомість на змаганнях у Москві. Лікарі зробили все можливе, але врятувати спортсмена не вдалось.

Спортсмен втратив свідомість під час групової гонки на велотреку. Про це повідомив президент федерації велосипедного спорту Росії В'ячеслав Єкімов у коментарі для видання ТАСС.

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Смерть на велотреку

За попередньою інформацією, медики оперативно зреагували на такий випадок, але всі їх дії виявились неуспішними.

За словами Єкімова, спортсмен перебував на віражі, де і впав. Тоді медичний персонал відніс його на ношах до машини. Реанімація приїхала через хвилин 10-15. Всі дії проводили вже там, але в підсумку нічого не допомогло.

Єкімов зазначив, що Свєшніков був талановитим спортсменом із його династії. Його дядько був рекордсменом світу, а двоюрідний брат – чемпіоном Європи. На юніорському рівні був переможцем на всіх головних змаганнях.