В Сербії під час тренування помер баскетболіст Майкл Оджо. Йому було 27 років. Причиною смерті став серцевий напад.

Майкл Оджо перебував на тренуванні сербського клубу "Партизан" в Белграді. Під час бігової роботи йому стало погано, і його одразу госпіталізували, повідомляє Eurohoops.net.

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Однак врятувати 27-літнього центрового не вдалося. Коли його доставили до лікарні, він вже не подавав ознак життя. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Що відомо про Майкла Оджо

Майкл Оджо народився 5 січня 1993 року в Лагосі, Нігерія. В нього було два громадянства – нігерійське та американське.

Баскетболіст на студентському рівні виступав за команду університету Флориди. У 2017 році він виставив свою кандидатуру на драфт, але так і не був обраний.

Тоді ж він підписав професійний контракт з сербським клубом ФМП. І став одним з найбільших та найважчих баскетболістів у Сербії та Євролізі. Його зріст був 2,16 метра, а вага становила 141 кілограм.

У 2018 році Майкл Оджо перейшов до "Црвени Звезди". Там він виступав протягом двох сезонів, і з командою став переможцем Адріатичної ліги.

Влітку 2020 року Оджо став вільним агентом.

Відео найкращих моментів Майкла Оджо в перший рік за "Црвену Звезду"