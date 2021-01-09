Для того, щоб оформити дубль у ворота суперника, хокеїсту Дніпра Олександру Каракулько знадобилося лише 21 секунда.

Сталося це у матчі між Дніпром та Білим Барсом. Сама гра закінчилася з рахунком 9:1. Каракулько відзначився вдома останніми шайбами своєї команди.

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Першу він закинув на 49:47, а вдруге відзначився на 50:08. Для того, щоб оформити дубль, гравцеві знадобилося лише 21 секунда.

Відео оформлення рекордного дубля

До цього рекорд з оформлення дубля належав іншому гравцеві Дніпра Кирилу Бондаренку. Щоб двічі відзначитися у воротах суперника, йому треба було 29 секунд.

Загалом в топ-10 найшвидших дублів в УХЛ одразу сім гравців витратили на це менше, аніж хвилину ігрового часу.