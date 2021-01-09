21 секунда на дубль: український хокеїст встановив новий рекорд в УХЛ
Для того, щоб оформити дубль у ворота суперника, хокеїсту Дніпра Олександру Каракулько знадобилося лише 21 секунда.
Сталося це у матчі між Дніпром та Білим Барсом. Сама гра закінчилася з рахунком 9:1. Каракулько відзначився вдома останніми шайбами своєї команди.
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Першу він закинув на 49:47, а вдруге відзначився на 50:08. Для того, щоб оформити дубль, гравцеві знадобилося лише 21 секунда.
Відео оформлення рекордного дубля
До цього рекорд з оформлення дубля належав іншому гравцеві Дніпра Кирилу Бондаренку. Щоб двічі відзначитися у воротах суперника, йому треба було 29 секунд.
Загалом в топ-10 найшвидших дублів в УХЛ одразу сім гравців витратили на це менше, аніж хвилину ігрового часу.
- Олександр Каракулько (Дніпро) – 21 секунда;
- Кирило Бондаренко (Дніпро) – 29 секунд;
- Віктор Захаров (Донбас) – 36 секунд;
- Дмитро Орлов (Кременчук) – 50 секунд;
- Ярослав Свищев (Донбас) – 51 секунда;
- Олег Шафаренко (Донбас) – 56 секунд;
- Володимир Горище (МХК Динамо) – 58 секунд;
- Ілля Декало (Дніпро) – 1 хвилина і 27 секунд;
- Богдан Арабов (Галицькі Леви) – 1 хвилина і 29 секунд;
- Руслан Максименко (МХК Динамо) – 1 хвилина і 32 секунди;
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