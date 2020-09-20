20 сентября прошел заключительный 21-й этап веломногодневки "Тур де Франс". Гонщики проехали 122 км по равнинному маршруту с одной вершиной 4-й категории.

Заключительный этап выиграл ирландец Сэм Беннетт с Deceuninck Quick Step, который также завоевал зеленую майку лучшего спринтера, пишет 24 канал.

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Победителем общего зачета велогонки стал 21-летний словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates. Рядом с ним на подиум в Париже взошли Примож Роглич, который стал вторым (+0: 59) и Ричи Порт (+3: 30).

Результаты 21 этапа​

Итоговый общий зачет "Тур де Франс"-2020​