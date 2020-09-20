21-річний Тадей Погачар переміг на "Тур де Франс"-2020: результати
20 вересня пройшов заключний 21-й етап велобагатоденки "Тур де Франс". Гонщики проїхали 122 км по рівнинному маршруту з однією вершиною 4-ї категорії.
Заключний етап виграв ірландець Сем Беннетт з Deceuninck Quick Step, який також завоював зелену майку найкращого спринтера, пише 24 канал.
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Переможцем загального заліку велогонки став 21-річний словенець Тадей Погачар з команди UAE Emirates. Поруч з ним на подіум в Парижі зійшли Прімож Рогліч, який став другим (+0:59) і Річі Порт (+3:30).
Результати 21 етапу
Підсумковий загальний залік "Тур де Франсу"-2020
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