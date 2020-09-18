Австрийского велогонщика госпитализировали во время гонки "Тур де Франс" из-за укуса пчелы в рот
На 19-м этапе веломногодневки "Тур де Франс" произошел довольно неприятный инцидент. Австрийского велогонщика Лукаса Пьостльбергера пришлось госпитализировать.
Во время гонки велосипедиста команды Bora-Hansgrohe Лукаса Пьостльбергера укусила пчела в рот. У него случился анафилактический шок.
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Из-за укуса велогонщик был вынужден сойти с гонки. Кроме того, его сразу госпитализировали.
"Лукас был доставлен в больницу после укуса пчелы с анафилактическим шоком, но уже чувствует себя лучше. Наш командный врач с ним на связи, и мы можем подтвердить, что нет поводов для беспокойства. Спасибо всем за поддержку", – говорится в сообщении команды.
После 18-ти этапов "Тур де Франс" желтую майку лидера одержал словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). Его соотечественник из команды UAE-Team Emirates Фаддей Погачар отстает в общем зачете от него меньше, чем на минуту. Третьим идет колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team).
Финал многодневки "Тур де Франс" состоится в понедельник, 21 сентября, в Париже.