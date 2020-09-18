На 19-м этапе веломногодневки "Тур де Франс" произошел довольно неприятный инцидент. Австрийского велогонщика Лукаса Пьостльбергера пришлось госпитализировать.

Во время гонки велосипедиста команды Bora-Hansgrohe Лукаса Пьостльбергера укусила пчела в рот. У него случился анафилактический шок.

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Из-за укуса велогонщик был вынужден сойти с гонки. Кроме того, его сразу госпитализировали.

"Лукас был доставлен в больницу после укуса пчелы с анафилактическим шоком, но уже чувствует себя лучше. Наш командный врач с ним на связи, и мы можем подтвердить, что нет поводов для беспокойства. Спасибо всем за поддержку", – говорится в сообщении команды.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support! — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

После 18-ти этапов "Тур де Франс" желтую майку лидера одержал словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). Его соотечественник из команды UAE-Team Emirates Фаддей Погачар отстает в общем зачете от него меньше, чем на минуту. Третьим идет колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team).

Финал многодневки "Тур де Франс" состоится в понедельник, 21 сентября, в Париже.