Рівно 21 рік тому Віталій Кличко на London Arena в Міллуолі у другому раунді нокаутував грізного суперника Хербі Хайда. Українець завдяки перемозі відібрав у британця титул WBO в суперважкій вазі.

У бою з Хайдом Кличко-старший швидко показав супернику, хто сильніший у поєдинку, пише 24 канал.

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Кличко – Хайд

Українець проводив свій 25-й бій у кар'єрі і програв Хербі Хайду перший раунд поєдинку на London Arena за титул WBO.

Але у другому раунді українець комбінацією лівий крос та правий хук відправив британського боксера в нокаут. Хайд ще довго не міг прийти до себе.

Після ефектної перемоги Віталій Кличко ще двічі захищав титул WBO, поки в квітні 2000 року не отримав травму в бою з Крісом Бердом.

З тих пір Кличко-старший більше ніколи не претендував на титул за версією Всесвітньої боксерської організації.

Віталій Кличко провів унікальну для суперважкої ваги кар'єру. Не беручи до уваги дві поразки, нинішній мер Києва жодного разу не опинявся навіть в нокдауні.

Віталій Кличко - Хербі Хайд. Відео нокауту (з 7:09)

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