Больше всего дебютантов в сборной Украины имеет донецкий Шахтер – четверо игроков. По два футболиста дебютировали от Динамо и Зари.

Стоит внимания Петраков стал главным тренером сборной Украины: оцениваем его работу во главе команды

Дебютанты сборной Украины

Александр Сирота (Динамо)

Даниил Сикан (Шахтер)

Анатолий Трубин (Шахтер)

Сергей Булеца (Заря)

Владислав Кочергин (Заря)

Дмитрий Резник (Ворскла)

Тарас Качараба (Славия)

Денис Попов (Динамо)

Виктор Корниенко (Шахтер)

Георгий Судаков (Шахтер)

Артем Довбик (Днепр-1)

Интересно. Четверо футболистов дебютировали в сборной Украины при Андрее Шевченко. Еще семеро – при Александре Петракове. Последний раз такое количество дебютантов было в 2011 году.

В общем в 2021 году сразу 39 футболистов были привлечены в матчах сборной Украины. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Больше всего представителей в сборной Украины имели Динамо и Шахтер – 14 и 10 футболистов соответственно.

В целом в сборную Украины вызвали игроков из пяти украинских клубов и 12-и иностранных. Впрочем, следует обратить внимание, что Роман Яремчук, Евгений Макаренко и Виктор Коваленко получали вызовы из двух клубов.

Игроки сборной Украины сменили клубные прописки на протяжении 2021 года.