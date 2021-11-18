Больше всего дебютантов в сборной Украины имеет донецкий Шахтер – четверо игроков. По два футболиста дебютировали от Динамо и Зари.
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Дебютанты сборной Украины
- Александр Сирота (Динамо)
- Даниил Сикан (Шахтер)
- Анатолий Трубин (Шахтер)
- Сергей Булеца (Заря)
- Владислав Кочергин (Заря)
- Дмитрий Резник (Ворскла)
- Тарас Качараба (Славия)
- Денис Попов (Динамо)
- Виктор Корниенко (Шахтер)
- Георгий Судаков (Шахтер)
- Артем Довбик (Днепр-1)
В общем в 2021 году сразу 39 футболистов были привлечены в матчах сборной Украины. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Больше всего представителей в сборной Украины имели Динамо и Шахтер – 14 и 10 футболистов соответственно.
В целом в сборную Украины вызвали игроков из пяти украинских клубов и 12-и иностранных. Впрочем, следует обратить внимание, что Роман Яремчук, Евгений Макаренко и Виктор Коваленко получали вызовы из двух клубов.
Игроки сборной Украины сменили клубные прописки на протяжении 2021 года.