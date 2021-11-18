Больше всего дебютантов в сборной Украины имеет донецкий Шахтер – четверо игроков. По два футболиста дебютировали от Динамо и Зари.

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Дебютанты сборной Украины

  • Александр Сирота (Динамо)
  • Даниил Сикан (Шахтер)
  • Анатолий Трубин (Шахтер)
  • Сергей Булеца (Заря)
  • Владислав Кочергин (Заря)
  • Дмитрий Резник (Ворскла)
  • Тарас Качараба (Славия)
  • Денис Попов (Динамо)
  • Виктор Корниенко (Шахтер)
  • Георгий Судаков (Шахтер)
  • Артем Довбик (Днепр-1)

В общем в 2021 году сразу 39 футболистов были привлечены в матчах сборной Украины. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Больше всего представителей в сборной Украины имели Динамо и Шахтер – 14 и 10 футболистов соответственно.

В целом в сборную Украины вызвали игроков из пяти украинских клубов и 12-и иностранных. Впрочем, следует обратить внимание, что Роман Яремчук, Евгений Макаренко и Виктор Коваленко получали вызовы из двух клубов.

Игроки сборной Украины сменили клубные прописки на протяжении 2021 года.