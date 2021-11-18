Найбільше дебютантів у збірній України має донецький Шахтар – четверо гравців. По два футболісти дебютували від Динамо та Зорі.

Варте уваги Петраков став головним тренером збірної України: оцінюємо його роботу на чолі команди

Дебютанти збірної України

Олександр Сирота (Динамо)

Данило Сікан (Шахтар)

Анатолій Трубін (Шахтар)

Сергій Булеца (Зоря)

Владислав Кочергін (Зоря)

Дмитро Різник (Ворскла)

Тарас Качараба (Славія)

Денис Попов (Динамо)

Віктор Корнієнко (Шахтар)

Георгій Судаков (Шахтар)

Артем Довбик (Дніпро-1)

До уваги. Четверо футболістів дебютували у збірній України за Андрія Шевченка. Ще семеро – за Олександра Петракова. Востаннє така кількість дебютантів була у 2011 році.

Загалом у 2021 році відразу 39 футболістів були залучені у матчах збірної України. Це рекордний показник за останні 10 років.

Найбільше представників у збірній України мали Динамо та Шахтар – 14 та 10 футболістів відповідно.

Усього до збірної України викликали гравців з п'яти українських клубів та 12-и – іноземних. Втім, слід звернути увагу, що Роман Яремчук, Євген Макаренко та Віктор Коваленко отримували виклики з двох клубів.

Гравці збірної України змінили клубні прописки впродовж 2021 року.