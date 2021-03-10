В российском футбольном клубе Локомотив возник скандал, после чего 20 работников были вынуждены написать заявление на увольнение. Причиной стала фотография.

В соцсети была опубликована фотография работников Локомотива в футболках с надписью "Еб**и мы вас всех на**й в рот". Все работники, которые были на фото, после начала скандала были вынуждены написать заявление на увольнение по собственному желанию.

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Из клуба ушли около 20 человек – сотрудники подразделений маркетинга, пресс-службы, дизайна, СММ и IT-департамента.

Фраза, которая была на фото, принадлежит бывшему директору по внутренним коммуникациям клуба Николаю Комарову. Он ее использовал в одном из внутренних чатов, после чего она стала "крылатой" для команды.

Комаров ушел из Локомотива недавно, и на прощании с ним работники создали такие футболки с этой фразой. И сфотографировались.



Работники Локомотива в футболке с матами / Фото Baza

Но фотографию опубликовали в соцсетях, после чего в России поднялся скандал. Закончилось все тем, что все, кто был на фото, покинули клуб.