У російському футбольному клубі Локомотив виник скандал, після чого 20 працівників були змушені написати заяву на звільнення. Причиною стала фотографія.

В соцмережі була опублікована фотографія працівників Локомотиву у футболках з написом "Еб**и мы вас всех на**й в рот". Усі працівники, які були на фото, після початку скандалу, були змушені написати заяву на звільнення за власним бажанням.

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З клубу пішли близько 20 осіб – співробітники підрозділів маркетингу, пресслужби, дизайну, СММ та IT-департаменту.

Фраза, яка була на фото, належить колишньому директору з внутрішніх комунікацій клубу Миколі Комарову. Він її використав в одному з внутрішніх чатів, після чого вона стала "крилатою" для команди.

Комаров пішов з Локомотива нещодавно, і на прощанні з ним працівники створили такі футболки з цією фразою. І сфотографувалися.



Працівники Локомотива у футболці з матами / Фото Baza

Але фотографію опублікували в соцмережах, після чого в Росії піднявся скандал. Закінчилося все тим, що всіх, хто був на фото, покинули клуб.