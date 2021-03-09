Российский хоккеист Денис Казионов неудачно припарковал свой автомобиль. Его Porsche пробил стену парковки на третьем этаже, повиснув в воздухе.

Водитель Porsche во время парковки на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга. Часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в Москве.

Вот так В немецкой тюрьме за день заменили 600 замков из-за ошибки стажера

Впоследствии оказалось, что виновником аварии стал хоккеист Денис Казионов, последним клубом которого был Нефтехимик.



Видео аварии / Кадр из видео

Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео застрявшего Porsche в стене парковки