Российский хоккеист на Porsche пробил стену парковки на третьем этаже – курьезное видео
Российский хоккеист Денис Казионов неудачно припарковал свой автомобиль. Его Porsche пробил стену парковки на третьем этаже, повиснув в воздухе.
Источник:Рен ТВ
Водитель Porsche во время парковки на многоуровневой стоянке, пробил стену паркинга. Часть автомобиля застряла в стене и повисла над землей на высоте третьего этажа. Инцидент произошел в Москве.
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Впоследствии оказалось, что виновником аварии стал хоккеист Денис Казионов, последним клубом которого был Нефтехимик.
Видео аварии / Кадр из видео
Пострадавших в результате инцидента нет.
Видео застрявшего Porsche в стене парковки
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