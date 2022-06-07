20 минут после матча мы просто сидели в тишине – Сидорчук о поражении от Уэльса

Сборная Украины минимально уступила Уэльсу в финальном поединке плей-офф отбора чемпионата мира-2022. "сине-желтые" упустили возможность отобраться в Катар.

Сидорчук: Мечта была не только твоя, но и миллионы людей

Игрок Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился в соцсетях своими эмоциями после поражения. По его словам, он никогда не забудет раздевалку в Кардиффе, где царила гробовая тишина после игры.

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Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще 2 часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей,

– написал футболист.

Также Сергей поблагодарил болельщиков, он также упомянул о фанатах из Шотландии и Уэльса.

"Наши болельщики лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.

Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарону Рэмси, зашедшему после матча в раздевалку и подошедшему к каждому. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине", – добавил Сидорчук.

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