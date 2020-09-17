Шведський стрибун з жердиною Арман Дуплантіс встановив новий світовий рекорд на відкритому повітрі. 17 вересня на етапі Діамантової ліги в Римі (Італія) Дуплантіс взяв висоту 6.15 метри.

20-річний Арман Дуплантіс першим в історії стрибнув 6.15 метри на відкритому повітрі. Про це повідомляє 24 канал.

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Рекорд Бубки тримався 26 років

Дуплантісу вдалося побити рекорд Сергія Бубки, який був встановлений у липні 1996 року. Тоді українець стрибнув на відкритому повітрі на 6.14 метри.

Бубка виконав свій стрибок теж в Італії, в місті Сестрієре. Рекорд українця тримався понад 26 років.

Ніхто в історії не стрибав вище 6.05 метри до 2019 року, коли американець Сем Кендрікс підкорив висоту 6.06 м.

У вересні 2020 року швед Дуплантіс взяв висоту 6.07 метри. Після цього швед без успіху намагався взяти висоту 6.15 метри.

Дуплантіс таки домігся свого на етапі Діамантової ліги в Римі. Він успішно виконав стрибок на 6.15 метри з другої спроби.

"I wanted the outdoor world best at 6.15 so there would no longer be any confusion. I now have the best jumps indoors and outdoors!"



Mondo #Duplantis on his 6.15m at #RomeDL

@coopsrun pic.twitter.com/hMFi7It67n — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 17, 2020

Дуплантісу належать абсолютно всі світові рекорди у стрибках з жердиною: 6.18 метри загалом (у закритому приміщенні) та 6.15 метри на відкритому повітрі.

Дивіться відео рекордного стрибка Дуплантіса