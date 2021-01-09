Слалом-гігант на етапі Кубка світу в Адельбодені (Швейцарія) ледь не завершився трагедією. Фініш норвежця Лукаса Браатена змусив схопитись всіх за голову.

Етап Кубка світу у Швейцарії відзначився великою кількістю падінь, одне з яких ледь не стало летальним. Друга спроба довго буде снитись у страшних снах норвезькому гірськолижнику Лукасу Браатену, пише 24 канал.

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Страшенний фініш

20-річний норвежець не зміг впоратись з останніми метрами дистанції після того, як зачепився за прапорець на останніх воротах. Його фініш змусив організаторів гонки та його команду схопитись не лише за голову, а й серце. Лукас у повітрі зробив сальто та перетнув лінію головою вниз, а його приземлення виглядало дуже моторошно.

Внаслідок цього спортсмен сильно пошкодив ногу. Його коліно вивернулось у неприродне положення, а сам спортсмен лежав на снігу майже непорушно. Відразу після фінішу до нього підбігли всі, хто лише міг. Серйозність травми та скільки гірськолижнику прийдеться пропустити через падіння наразі невідомо.

У підсумку – 7 місце для Браатена. Але зараз це не головне. Перемогу святкував француз Алексіс Пінтуро, який очолює загальний залік Кубка світу.

Що відомо про Лукаса Браатена? Гірськолижник з Норвегії дебютував у Кубку світу у грудні 2018-го року у Валь-д'Ізер, де також зібрав свої перші очки Кубка світу, фінішувавши на 26-му місці. Свою дебютну перемогу здобув у сезоні-2020/21, вигравши гігантський слалом у Зельдені, це також був його перший подіум. Виступає за клуб Берумс СК.