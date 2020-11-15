Останні два тижні стали справжнім яскравим поверненням американського бійця UFC Шона Стрікленда. Він двічі поспіль не залишив шансів суперникам та здобув дві перемоги поспіль в октагоні.

Американець Стрікленд повернувся в октагон після 2-річної перерви без професійних боїв. За два тижні Шон провів відразу два поєдинки. 31 жовтня боєць з США переміг Джека Маршмана за рішенням суддів, а тепер відправив у нокаут Брендана Аллена, пише 24 канал.

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Повернення мрії

У ніч з 14 на 15 листопада у Лас-Вегасі американець провів другий бій поспіль, який став ще більш яскравим, ніж попередній. Шон не залишив шансів супернику та потужно нокаутував суперника вже другому раунді.

Ця перемога стала для Стрікленда 22-ю у кар'єрі при трьох поразках. А для Аллена ця поразка стала 4-ю у 19 поєдинках.

Хто такий Шон Стрікленд? Американський боєць змішаних єдиноборств, який зараз виступає в середній вазі UFC. Він колишній король клітки в середній вазі.

Чому Шон Стрікленд не бився два роки

У 2018 році боєць потрапив у ДТП, коли повертався після тренування на своєму мотоциклі. Після аварії у Шона були пошкоджені коліно та хребет. Американець протягом 3-х годин перебував без свідомості. У ту ніч Стрікленд ліг на операційний стіл, де йому прооперували коліно.

За прогнозами лікарів, боєць повинен був повернутись у професійний спорт за декілька місяців, але реабілітація Шона дещо затягнулась.

Брендан Аллен – Шон Стрікленд відеоогляд