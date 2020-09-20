20 сентября 2018 года лучшая украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в Баку. Это была первая победа на чемпионате мира для спортсменов на взрослом уровне.

Мировое первенство 2018 года в Баку навсегда отметится в памяти спортсменов и украинских болельщиков. В финальном поединке украинка выиграла иппоном у Фуны Танаки, которая представляла Японию, пишет 24 канал.

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Уникальная чемпионка по Украине

Эта победа записала ее фамилию в историю такого вида спорта как дзюдо. 17-летняя Билодид тогда стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. В следующем году украинка подтвердила свой статус сильнейшей дзюдоистки в весовой категории до 48 кг на мировом первенстве в Токио.

В возрасте 15 лет в 2015 году Билодид выиграла чемпионат мира U-18, в 2016 году защитив титул. Впоследствии в 2017 году она выиграла и взрослый чемпионат Европы.

В возрасте 18 лет Билодид выиграла титулы чемпионки мира по дзюдо во всех возрастных категориях.

Достижения Билодид

В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.

В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.

Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.

Дария Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.

Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Чемпионка Европейских игр 2019 года.

Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.

Лучшая спортсменка Украины 2019 года.

Как Билодид стала самой молодой чемпионкой мира смотрите видео