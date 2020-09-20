2 роки тому дзюдоїстка Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу: як це було – відео
20 вересня 2018 року найкраща українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу у Баку. Це була перша перемога на чемпіонаті світу для спортсменки на дорослому рівні.
Світова першість 2018-го року у Баку назавжди закарбується у пам'яті спортсменки та українських вболівальників. У фінальному поєдинку українка виграла іппоном у Фуни Танакі, яка представляла Японію, пише 24 канал.
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Унікальна чемпіонка з України
Ця перемога записала її прізвище у історію такого виду спорту як дзюдо. 17-річна Білодід тоді стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. У наступному році українка підтвердила свій статус найсильнішої дзюдоїстки у ваговій категорії до 48 кг на світовій першості в Токіо.
У віці 15 років у 2015 році Білодід виграла чемпіонат світу U-18, у 2016 році захистивши титул. Згодом у 2017 році вона виграла й дорослий чемпіонат Європи.
Відтак у віці 18 років Білодід виграла титули чемпіонки світу з дзюдо у всіх вікових категоріях.
Досягнення Білодід
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.
Як Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу дивіться відео