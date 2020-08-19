Украинский метатель молота Михаил Кохан открыл сезон, получив бронзовую награду на соревнованиях в Венгрии. Украинец удостоился награды на"Мемориале Иштвана Дьюлаи".

19-летний украинец Михаил Кохан открыл летний сезон на легкоатлетическом турнире в венгерском Секешфехерваре. Об этом сообщает "Суспільне спорт".

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В своей лучшей попытке Кохан метнул молот на 77.78 метра. Этот результат позволил ему оказаться на третьем месте.

Рекорд Кохана

Отметка 77.78 метра – стала личным рекордом Любимая.

Личный рекорд Михаил установил в последней попытке, а до того еще один раз метнул молот на 77.01 метра.

Кто стал победителем

Победителем соревнований стал поляк Войцех Новицки с результатом 78.07 метра, второе место – за венгром Бенце Халасом (78 метров).

Четырехкратный чемпион мира, поляк Павел Файдек, занял лишь четвертую строчку.

Результаты соревнований: