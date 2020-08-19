19-летний украинец Кохан выиграл "бронзу" на турнире в Венгрии и установил рекорд
Украинский метатель молота Михаил Кохан открыл сезон, получив бронзовую награду на соревнованиях в Венгрии. Украинец удостоился награды на"Мемориале Иштвана Дьюлаи".
19-летний украинец Михаил Кохан открыл летний сезон на легкоатлетическом турнире в венгерском Секешфехерваре. Об этом сообщает "Суспільне спорт".
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В своей лучшей попытке Кохан метнул молот на 77.78 метра. Этот результат позволил ему оказаться на третьем месте.
Рекорд Кохана
Отметка 77.78 метра – стала личным рекордом Любимая.
Личный рекорд Михаил установил в последней попытке, а до того еще один раз метнул молот на 77.01 метра.
Кто стал победителем
Победителем соревнований стал поляк Войцех Новицки с результатом 78.07 метра, второе место – за венгром Бенце Халасом (78 метров).
Четырехкратный чемпион мира, поляк Павел Файдек, занял лишь четвертую строчку.
Результаты соревнований:
- Войцех Новицки – Польша) - 78.07 м
- Бенце Халас (Венгрия) – 78 м
- Михаил Кохан (Украина) – 77.78 м
- Павел Файдек (Польша) – 76.08 м