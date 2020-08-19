Український метальник молота Михайло Кохан відкрив сезон, здобувши бронзову нагороду на змаганнях в Угорщині. Українець удостоївся нагороди на "Меморіалі Іштвана Дьюлаї".

19-річний українець Михайло Кохан відкрив літній сезон на легкоатлетичному турнірі в угорському Секешфехерварі. Про це повідомляє "Суспільне спорт".

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У своїй найкращій спробі Кохан метнув молот на 77.78 метра. Цей результат дозволив йому опинитися на третьому місці.

Рекорд Кохана

Позначка 77.78 метра – стала особистим рекордом Кохана.

Особистий рекорд Михайло встановив в останній спробі, а до того ще один раз метнув молот на 77.01 метра.

Хто став переможцем

Переможцем змагань став поляк Войцех Новіцьки з результатом 78.07 метра, друге місце – за угорцем Бенце Халасом (78 метрів).

Чотириразовий чемпіон світу, поляк Павел Файдек, посів лише четверту сходинку.

Результати змагань:

Войцех Новіцькі (Польща) – 78.07 м

Бенце Халас (Угорщина) – 78 м

Михайло Кохан (Україна) – 77.78 м

Павел Файдек (Польща) – 76.08 м