19-річний українець Кохан виграв "бронзу" на турнірі в Угорщині та встановив рекорд
Український метальник молота Михайло Кохан відкрив сезон, здобувши бронзову нагороду на змаганнях в Угорщині. Українець удостоївся нагороди на "Меморіалі Іштвана Дьюлаї".
19-річний українець Михайло Кохан відкрив літній сезон на легкоатлетичному турнірі в угорському Секешфехерварі. Про це повідомляє "Суспільне спорт".
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У своїй найкращій спробі Кохан метнув молот на 77.78 метра. Цей результат дозволив йому опинитися на третьому місці.
Рекорд Кохана
Позначка 77.78 метра – стала особистим рекордом Кохана.
Особистий рекорд Михайло встановив в останній спробі, а до того ще один раз метнув молот на 77.01 метра.
Хто став переможцем
Переможцем змагань став поляк Войцех Новіцьки з результатом 78.07 метра, друге місце – за угорцем Бенце Халасом (78 метрів).
Чотириразовий чемпіон світу, поляк Павел Файдек, посів лише четверту сходинку.
Результати змагань:
Войцех Новіцькі (Польща) – 78.07 м
Бенце Халас (Угорщина) – 78 м
Михайло Кохан (Україна) – 77.78 м
Павел Файдек (Польща) – 76.08 м