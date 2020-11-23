19-річний мотогонщик впав посеред траси та чудом ухилився від 6 мотоциклів: відео
На етапі перегонів Moto2, який відбувся у Португалії, 19-річний мотогонщик з Іспанії Арон Канет не впорався з керуванням та впав з власного мотоцикла на спуску посеред траси. Йому дивом вдалось не потрапити під колеса суперників, які були у нього за спиною.
Сумно міг завершитись португальський етап Moto2. Іспанський гонщик Арон Канет йшов попереду суперників та на одному зі спусків впав з власного мотоцикла. Спортсмену дивом вдалось ухилитись від шістьох суперників, які їхали позаду 19-річного іспанця, повідомляє MotoGP.
Варто побачити Японський гонщик приземлився на голову після зіткнення на швидкості 225 км/год: відео
Хто такий Арон Канет?19-річний іспанський мотогонщик. У 201 5 році посів третє місце на чемпіонаті світу серед юніорів FIM CEV Moto3. У наступному році вже дебютував на гран-прі на чемпіонаті світу Moto3 у команді Estrella Galicia 0,0, що їхала на Honda. Торік був одним із претендентів на перемогу на чемпіонаті світу.
Поділитися новиною