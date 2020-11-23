Варто побачити Японський гонщик приземлився на голову після зіткнення на швидкості 225 км/год: відео

Такий інцидент стався на кваліфікації гонок, де спортсмени їхали на максимальних швидкостях, щоб визначити стартову позицію під час основного етапу перегон.

Восьмий поворот назавжди запам'ятається іспанцю. Сам Канет після гонки прокоментував ситуацію у своєму інстаграм-акаунті, де коротко підписав сторіс: "Сьогодні побачив Матір Божу".