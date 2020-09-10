Российского хоккеиста Илью Алтыбармакяна дисквалифицировали на четыре года. Допинг-тест выявил в его крови следы кокаина.

6 февраля Алтыбармакян сдал допинг-тест после матча Молодежной хоккейной лиги. В его крови обнаружили бензоилекгонин – метаболит кокаина, сообщает Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

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25 марта хоккеисту сообщили о результатах тестирования. Алтыбармакян отказался от открытия пробы B, а также подавать апелляцию на это решение.

Учитывая, что в его случае не было обстоятельств, которые могли бы уменьшить срок дисквалификации, в IIHF решили отстранить его от хоккея на 4 года – до 24 марта 2024 года.

Отметим, что еще до того, как об обнаруженном кокаине в крови хоккеиста стало официально известно, клуб "СКА-1946", за который выступал Алтыбармакян, разорвал с ним соглашение.